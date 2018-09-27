Иран заявил о намерении продолжить противодействовать санкциям США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран продолжит противодействовать санкциям США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Иран намерен и дальше работать с партнерами для создания новой окружающей реальности, в которой «уважающие себя страны смогут отстаивать свои интересы».

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«Мы продолжим работать для того, чтобы противостоять незаконным санкциям США и безвозвратно покончить с дестабилизирующим феноменом экстерриториальных законов США», — написал Зариф в твиттере.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что США остались в изоляции после выхода из иранской ядерной сделки.