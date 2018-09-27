Германия заверила, что ЕС выступает против санкционной политики

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС не одобряет использование санкций и таможенных пошлин в качестве инструментов внешней политики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В международных отношениях происходят структурные изменения, все стороны должны защищать совместно выработанные принципы международных отношений. ЕС не одобряет использование санкций и таможенных пошлин в качестве инструмента внешней политики», — сказал Маас во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

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Он также добавил, что позиции Германии и Китая сходны по вопросам свободной торговли, изменения климата и ядерной проблемы Ирана.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков рассказал о санкционном взбесившимся принтере США.