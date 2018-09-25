Украина и США обсудили противодействие российским энергопроектам

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на полях Генеральной ассамблеи ООН обсудил совместные усилия против российских энергопроектов, «запугивающих Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

«Салливан встретился сегодня с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным на полях Генеральной ассамблеи ООН. Они обсудили широкий диапазон проблем, включая совместные усилия против пагубного влияния России, использования Россией энергетических проектов для запугивания Украины и других европейских союзников, а также прогресс Украины в осуществлении политических и экономических реформ», — рассказали в ведомстве.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, что делегация ФРГ на Генассамблее ООН захихикала на словах Трампа о том, что Германия может стать зависимой от российской энергетики.