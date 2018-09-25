CNBC: Китай планирует спасти мир от США

В Китае опубликовали «Белую книгу», в центре которой стоит вопрос торгово-экономических отношений с США, рассказывает американский телеканал CNBC.

В 71-страничном документе Пекин обвиняет Вашингтон в «торговом хулиганстве». Такое поведение, говорится в документе, стало источником высочайшей неопределенности и риска для восстановления мировой экономики.

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Как отмечает телеканал, документ представляет новую линию партии, которая подает сигнал о том, что Китай намерен спасти мир от Соединенных Штатов.

В «Белой книге» представлен ответ китайского правительства на критику и обвинения США, отмечает телеканал. Власти заверяют, что Китай не желает вести торговую войну, но не боится ее и «при необходимости будет воевать», говорится в документе.

Как отмечает CNBC, вышедший 24 сентября документ опубликован во время эскалации торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира. Администрация президента США Дональда Трампа ввела в отношении китайских товаров дополнительные пошлины на сумму $200 млрд. В этот же день — 24 сентября — правительство Китая ввело ответные пошлины на импорт товаров из США на сумму около $60 млрд.

Эксперты CNBC не дают оптимистичных оценок для дальнейшего достижения взаимопонимания между крупнейшими экономическими державами.