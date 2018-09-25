Великобритания отменила преференции для рабочих из Европы

В британском кабинете министров одобрили проект миграционной политики после выхода страны из состава Европейского союза (ЕС). Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что кабинет рассмотрел проект министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, который регламентирует ограничения для желающих работать на территории страны. По данным газеты, документ касается прежде всего высококвалифицированной рабочей силы.

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Великобритания продолжит принимать рабочих из других стран, однако теперь граждане ЕС не будут получать дополнительных преимуществ, которые предусматривались ранее. В Financial Times уточнили, что эта ситуация может измениться, если британские власти заключат договор о тесном торговом сотрудничестве с европейскими странами после Brexit.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявляла о тупике в переговорах по Brexit.