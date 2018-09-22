Китай отказался от новых торговых консультаций с США

Власти Китая отказались от проведения новых торговых консультаций с США после объявления Вашингтоном дополнительных пошлин. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планировал прибыть в США на следующей неделе. Перед этим также планировались направить в Соединенные Штаты делегацию для подготовки визита высокопоставленного чиновника.

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Тем не менее Пекин отменил эти планы после того, как США ввели дополнительные пошлины на китайские товары. Они вступят в силу 24 сентября.

Ранее сообщалось, что Китай намерен ввести повышенные пошлины на американские товары в $60 млрд.