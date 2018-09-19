Суд арестовал акции Грудинина в Совхозе имени Ленина
Суд наложил арест на принадлежащие Павлу Грудинину акции ЗАО «Совхоз им. Ленина». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Елену Бойцову.
Отмечается, что это было сделано в рамках процесса о разделе имущества между Грудининым и его бывшей женой.
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«Суд наложил обеспечительные меры, вынес определение о наложении ареста на принадлежащие Грудинину акции», — сказала Бойцова.
Она подчеркнула, что акции являются основным активом Грудинина.
Ранее сообщалось, что экс-супруга бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина Ирина получила окончательное решение о разводе.
Как стало известно, супруга Грудинина отказалась обжаловать решение суда о разводе.