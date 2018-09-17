В Госдуме поддержали идею направлять изъятые у коррупционеров средства в ПФР

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал поддержать в первом чтении предложение по направлению изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд России. Об этом сообщает RNS.

«Комитет по бюджету и налогам на заседании в понедельник, 17 сентября, рекомендовал парламентариям поддержать в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс России, в соответствии с которыми денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, предлагается обращать в доход Пенсионного фонда России», — заявили в пресс-службе парламента.

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Как стало известно, переданные в бюджет ПФР средства должны будут направляться на выплату страховых пенсий.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон об уголовном наказании за увольнение возрастных сотрудников.