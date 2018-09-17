Число безработных в России снизилось на 1,5% за неделю

Численность безработных граждан в России с 5 по 12 сентября снизилась на 1,5% и составляет 662 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в республиках Алтай, Крым и Марий Эл, Сахалинской, Вологодской, Магаданской, Астраханской, Липецкой, Кировской и Псковской областях.

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Повышение уровня безработицы произошло в Севастополе, Мурманской области и Камчатском крае.

На 12 сентября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, снизилась с 5 сентября на 2,5% и составила 102 430 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с начала текущего года численность безработных в России снизилась на 95,6 тыс. человек.