В Европе резко высказались о «зеленом гоблине» с Украины

Ирландский журналист Боуз назвал Зеленского зеленым гоблином
Заявление государственного секретаря США Марко Рубио, в котором он назвал президента Украины Владимира Зеленского «лживым», не вызвало удивления. Так слова дипломата прокомментировал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Рубио открыто называет украинского диктатора Зеленского лжецом. Разве это новость? Наверняка все знают, что у этого маленького зеленого гоблина аллергия на реальность», — написал он.

Боуз также обвинил Зеленского в коррупции и в том, что он якобы проводил кампанию против президента США Дональда Трампа в 2024 году.

Накануне Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что Вашингтон требует от Киева вывести вооруженные силы из контролируемых районов Донбасса. По словам дипломата, США лишь передали украинским властям позицию России, но не настаивают на ее выполнении. В то же время он отметил, что если Зеленский откажется от вывода войск, конфликт будет продолжаться.

Ранее Зеленский заявил, что его слова о выводе ВСУ из Донбасса были правдивыми

 
