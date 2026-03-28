Фигурист Малинин: этот чемпионат мира — один из самых легких

Фигурист Малинин заявил, что почти не ощущал давления на чемпионате мира

Американский фигурист Илья Малинин после победы на чемпионате мира — 2026 в Праге признался, что почти не ощущал никакого давления. Его слова приводит Golden Skate в социальной сети X.

«Думаю, это, наверное, один из самых легких чемпионатов мира, на которых я был. Давление, которое чувствовал на Олимпиаде перед этим, сделало то, что здесь я не ощущал почти никакого давления. Полностью заблокировал все ожидания, давление, которое на меня оказывали люди», — поделился он.

За произвольную программу он набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом он вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

Малинин стал трехкратным чемпионом мира.

На втором месте расположился японец Юма Кагияма, который набрал за произвольную программу 212,87 балла, что дало ему в общей сумме 306,67 балла. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Японии Сюн Сато, который в общей сумме набрал 288,54 балла, судьи оценили прокат его произвольной программы в 192,70 балла.

