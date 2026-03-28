В Финляндии раскритиковали антироссийскую позицию Каллас

Мема: Каллас не упускает случая вести себя глупо в отношении России

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за ее «глупое» поведение в отношении России. Об этом он написал в соцсети X.

«Ухудшение отношений между США и ЕС широко заметно на всех уровнях, включая НАТО. Каллас не упускает случая вести себя глупо», — написал Мема.

По мнению политика, в момент, когда партнерство с США имеет жизненно важное значение для европейской безопасности и энергетического кризиса, Каллас еще больше ухудшает отношения своей антироссийской позицией.

На прошедшей встрече министров иностранных дел стран G7 госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас обменялись нелестными мнениями по поводу конфликта на Украине. Свидетели разговора отметили, что он велся на повышенных тонах, Рубио был явно раздражен и для сглаживания ситуации в дело пришлось вмешаться нескольким европейским дипломатам. Что так разозлило Рубио и Каллас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе отреагировали на перепалку Каллас и Рубио из-за России.