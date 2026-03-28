Депутатов Госдумы раскритиковали за появление в конгрессе США с кока-колой

Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в Telegram-канале раскритиковал коллег-парламентариев за визит в США.

В посте депутат опубликовал видео, на котором члены делегации РФ ходят по конгрессу США. У одного из них в руках бутылка Coca-Cola.

«Никто, ...., не только от поездки не отказался, но даже от бутылки Кока-Колы... Мир, дружба, жевачка?» — прокомментировал ролик Матвеев (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета»).

27 марта в Вашингтоне завершилась первая за 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами американского конгресса. По словам посла РФ Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Участники российской делегации раскрыли, что обсуждались вопросы не только урегулирования украинского конфликта, но и двусторонних отношений, в том числе культуры и спорта. Также рассматривается возможность приезда американской делегации в Москву 9 мая.

