Москвичам пообещали аномальные температуры

Синоптик Леус: в Москве и Подмосковье ожидаются аномально высокие температуры
Теплый конец марта активизирует весеннее половодье, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в Московском регионе этот процесс уже начался. Стартовал и завершающий этап таяния снега. На этом фоне в столице и Подмосковье прогнозируются аномально высокие температуры воздуха, но пика прохождения талых вод по рекам еще не было.

«Финал марта и первые 2–3 дня апреля в регионе пройдут при преимущественном влиянии барического гребня (вытянутая область относительно высокого атмосферного давления. — «Газета.Ru»)», — сообщил Леус.

Он добавил, что в этот период погода будет довольно облачной, но спокойной и сухой. Температура на 6–8 °C превысит климатическую норму. В конце марта в столице днем ожидается до 15…17 °C, в Подмосковье — 13…18 °C. А в апреле потеплеет до 17…19 °C.

«В такой ситуации активизируется таяние снега, которого в южных районах еще около четверти метра, что приведет в ближайшие 2–3 дня к росту уровня воды в реках региона на 20–70 см за сутки», — предупредил эксперт.

По его словам, спустя двое-трое суток все реки Московского региона очистятся ото льда.

До этого синоптик Юрий Варакин рассказал, что текущая погода в столице и Подмосковье опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля. На этом фоне снег уходит по 2–3 сантиметра ежедневно.

Ранее жителям столицы назвали самый дождливый день в конце марта.

 
