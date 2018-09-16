Мэр Лондона выступил за проведение нового референдума по Brexit

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в Великобритании необходимо провести второй референдум по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, премьер-министр страны Тереза Мэй не смогла договориться о сделке по Brexit с ЕС.

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Он также добавил, что жители Британии должны вновь проголосовать по Brexit для того, чтобы вернуть контроль над выходом Британии из ЕС.

Хан подчеркнул, что британцы должны получить «последнее слово».

Ранее СМИ сообщили, что на втором референдуме по Brexit британцы проголосуют против выхода из ЕС.