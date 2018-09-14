Набиуллина рассказала о вкладе ослабления рубля в годовую инфляцию

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что вклад ослабления рубля в годовую инфляцию составит 0,9 процентного пункта.

Она отметила, что ослабление рубля в августе-начале сентября ведет за собой рост цен на товары и услуги.

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«К настоящему времени с начала года номинальный эффективный курс, по нашим расчетам, снизился примерно на 9%, что внесет вклад в годовую инфляцию порядка 0,9 процентного пункта», — сказала Набиуллина.

Ранее Банк России сообщил, что годовая инфляция в России вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Также в ЦБ добавили, что инфляция в России составит 3,8-4,2% к концу текущего года, после чего инфляция достигнет пика в первом полугодии 2019 года.