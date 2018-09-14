Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара снизился на 5 коп. и составил 68,2 руб.

Курс евро вырос на 6 коп., до 79,83 руб.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,31%, составив $68,80 за баррель.

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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,20% — до $78,34 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 87,89 коп., до 79,76 руб., курс доллара уменьшился на 93,58 коп., до 68,63 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 91 коп., составив 73,65 руб.

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