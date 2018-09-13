На Украине заявили о невыполнении Киевом обязательств перед МВФ
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство страны не выполнило 15 обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, Киев не выполнил 15 условий МВФ для получения нового транша макрофинансовой помощи.
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Он также охарактеризовал сотрудничество Украины с МВФ как «историю невыполненных обещаний».
Рева подчеркнул, что выполнение обязательств по ценам на газ «тянется с 2008 года».
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины рассчитывает получить $2 млрд от МВФ до конца осени.