Путин: все больше стран хотят торговать в нацвалютах

Президент России Владимир Путин заявил, что все больше стран хотят вести торговые отношения в нацвалютах. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», — сказал Путин на ВЭФ.

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Ранее Путин сообщил о рисках при расчетах в нацвалютах.

Он также рассказал, что следует поэтапно переходить на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания с участием лидеров России, Китая, Японии, Кореи и Монголии.