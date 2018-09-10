Альфа-Банк увеличил объем инвесткредитов в аграрном секторе на 20%

Рост инвестиционного портфеля Альфа-Банка в агропромышленном секторе по итогам I полугодия 2018 года составил более 20%, до 66 млрд рублей. Достичь этого результата банку удалось за счет конкурентных условий кредитования и высокого качество экспертизы в АПК, прокомментировала пресс-служба кредитной организации.

«На текущий момент мы уже входим в пятерку лидеров по объемам льготного финансирования отрасли в рамках действующих госпрограмм. Увеличение объема и доли «длинных» инвестиционных кредитов отражает усиление позиций Альфа-Банка на долгосрочную перспективу», — отметил старший банкир кредитной организации Борис Медовой.

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Ключевая динамика связана с инвестпроектами в растениеводстве (+38%) и рыбохозяйственном комплексе (+15% к аналогичным показателям начала 2018 года). Наибольшую долю в сельскохозяйственном портфеле Альфа-Банка по-прежнему занимают животноводство (35%) и растениеводство (28%). «Рост показателей говорит о доверии к Альфа-Банку как одному из ключевых финансовых партнеров отрасли», - подчеркнул Медовой.

В этом году Альфа-Банк также расширил линейку расчетных продуктов для сельскохозяйственных компаний, включая комплексные решения в сфере факторинга и управления кредиторской задолженностью: оптимизацию закупок, расчётов с кредиторами и государственными органами, сглаживание сезонной потребности в финансировании, снижение валютных рисков при импорте.

По итогам I полугодия 2018 года по МСФО корпоративный кредитный портфель Банковской группы «Альфа-Банк» до вычета резервов увеличился на 1,1% до 24 409 млн долларов США (без учета FX-эффекта - на 6,1%). В результате Банковская группа занимает позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей с капиталом свыше $7 млрд.