Forbes: «Северный поток — 2» уже не остановить

Обозреватель Forbes Дэйв Китинг заявил, что после начала прокладывания подводной части газопровода «Северный поток — 2» его строительство уже нельзя остановить.

Трубы и рабочие находятся на финском корабле Solitaire. Отмечается, что за день они могут проложить около трех километров газопровода, а целиком он должен быть завершен к концу 2019 года.

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Китинг подчеркивает, что законных способов остановить строительство осталось немного. Для прокладки «Северного потока — 2» необходимо разрешение Дании, Финляндии, Швеции и Германии, по территории которых проходит газопровод, согласие трех стран у России уже есть.

Ранее сообщалось, что в парламенте Швеции решили заблокировать строительство «Северного потока — 2».