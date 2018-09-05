Трамп намерен подписать соглашение о торговле с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Сеул могут подписать документ, закрепляющий их договоренности в сфере торговли, на полях ГА ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США и Южная Корея достигли договоренностей по торговому вопросу.

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Он также добавил, что окончательный документ может быть подписан на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал конгресс США не вмешиваться в переговоры с Канадой по новому торговому соглашению.

По его словам, Канаду не обязательно включать в новое торговое соглашение.