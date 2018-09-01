Трамп призвал конгресс не вмешиваться в переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс не вмешиваться в переговоры его администрации с Канадой по новому торговому соглашению. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, Канаду не обязательно включать в новое торговое соглашение.

«Если мы не добьемся честно для США сделки после десятилетий злоупотреблений, Канады [в новом соглашении] не будет. Конгресс не должен вмешиваться в эти переговоры, или я просто разорву NAFTA полностью, и нам будет намного лучше», — написал Трамп.

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Он также назвал NAFTA одной из худших сделок в истории.

Ранее в Канаде назвали конструктивными переговоры с США о новом торговом соглашении.

NAFTA — соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, которое вступило в силу в 1994 году. Трамп многократно критиковал его, считая условия соглашения несправедливыми по отношению к США.