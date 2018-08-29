Голикова рассказала, во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет вместо 63

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет обойдется в 3,2 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам вице-премьера, предполагаемые изменения коснутся 2,4 млн женщин в России. Она также отметила, что были споры об изменении пенсионного возраста для женщин.

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«Был спор, я не буду этого скрывать, именно о том, о чем сегодня сказал президент, о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что исторически так сложилось, что женщина в Советском Союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей», — заявила Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов оценил расходы на реализацию предложений президента России Владимира Путина по пенсионным изменениям.