Медведев прокомментировал выступление Путина по вопросу пенсий

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал выступление президента России Владимира Путина по вопросу изменения пенсионной системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава правительства отметил, что пенсионная реформа является серьезной задачей, которая требует от кабмина особой ответственности.

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Он также добавил, что грядущие изменения пенсионного законодательства должны быть взвешенными и согласованными с обществом.

Ранее сообщалось, что Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.