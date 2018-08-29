Путин предложил наказывать за увольнение работников предпенсионного возраста
Президент России Владимир Путин предложил привлекать к ответственности работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста без значительных на то оснований. Об этом он заявил в своем обращении к гражданам России.
По мнению президента, за увольнение пожилых работников следует привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности. Кроме того, российский лидер предложил наказывать и за отказ нанимать пожилых работников.
«Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что соответствующие изменения в российское законодательство следует внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.
«Газета.Ru» ведет оналйн-трансляцию обращения президента.