Путин предложил наказывать за увольнение работников предпенсионного возраста

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Президент России Владимир Путин предложил привлекать к ответственности работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста без значительных на то оснований. Об этом он заявил в своем обращении к гражданам России.

По мнению президента, за увольнение пожилых работников следует привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности. Кроме того, российский лидер предложил наказывать и за отказ нанимать пожилых работников.

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«Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что соответствующие изменения в российское законодательство следует внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

«Газета.Ru» ведет оналйн-трансляцию обращения президента.