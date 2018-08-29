Путин: в бюджете есть ресурсы для пополнения ПФР

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Президент России Владимир Путин заявил во время телеобращения, что в бюджете страны есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда России.

«В бюджете есть ресурсы для пополнения ПФР, в ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки», — сказал Путин.

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Ранее Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

Она также подчеркнула, что ведомство просчитало возможные финансовые затраты на проведение референдума.