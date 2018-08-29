Путин предложил увеличить в два раза пособие по безработице для пожилых людей

Президент России Владимир Путин предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.

Об этом он заявил в своем телеобращении к гражданам России.

Также Путин предложил уменьшить стаж для досрочного выхода на пенсию.

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В частности, президент предложил уменьшить такой стаж для мужчин до 42 лет, а для женщин — до 37 лет.

Также Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.

В среду, 29 августа, российский президент выступает с телеобращением, в котором обещал детально сформулировать свою позицию по пенсионной реформе

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.