«Известия»: ПФР начнет использовать технологию блокчейн

Пенсионный фонд России (ПФР) намерен внедрить «умные» трудовые контракты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

«Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но иметь о них информацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с правом на недвижимость», — заявили в ПФР.

Реклама

Также стало известно, что фонд собирается использовать в своей работе технологию блокчейн. В ПФР считают, что блокчейн поможет сэкономить расходы на хранение и обслуживание большого объема данных.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда на текущий год.