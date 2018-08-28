Эксперты рассказали о значении президентской комиссии на ТЭК

Президентская комиссия по ТЭК, заседание которой состоялось в понедельник в Кемерово, — институт, способный формировать перспективную политику в отрасли, а также задавать ориентиры для всех заинтересованных игроков: для рынка, бизнес-корпораций, регуляторов, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его мнению, эта комиссия — уникальный пример комплексного подхода к решению отраслевых проблем, будь то в угольной промышленности, электроэнергетике, нефтегазовой индустрии.

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«Если говорить об угле, то главная проблема здесь – экспортный потенциал, который, в том числе, связан с развитием транспортной инфраструктуры», — пояснил Мухин.

«Темой заседания комиссии в понедельник стало развитие угольной промышленности, и по его итогам мы можем сделать вывод о преимуществах данной площадки, позволяющей не только обменяться мнениями, но и выработать единую позицию по ключевым вопросам», - говорит президент Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Он уверен, что транспортники должны быть осведомлены о существующих объёмах угля, наличии ресурсной базы, наличии рынков.

«Чтобы вкладываться в развитие тех или иных бассейнов угольным промышленникам также следует знать ситуацию на рынках, состояние железнодорожной и портовой инфраструктуры, экономические параметры проектов, налоговый режим, перспективы проектного финансирования. Без комплексного подхода крупнейшие представители отрасли будут попадать в тупиковые ситуации».

«Судя по всему, для президента комиссия – это уникальный механизм, позволяющий структурировать ключевые проблемы отрасли, предложить не сиюминутные, а стратегические решения, которые способствовали бы развитию ТЭК», - резюмирует Алексей Мухин.