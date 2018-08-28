Песков назвал причину выступления Путина по вопросу пенсионной реформы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин решил выступить со своей точкой зрения по поводу изменения пенсионного законодательства ввиду резонансности этой темы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», — сказал Песков

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Ранее пресс-секретарь сообщил, что Путин намерен объявить о своей позиции по пенсионной реформе в формате телеобращения.

Как стало известно, законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный на рассмотрение Госдумы, не имеет обратной силы и не затронет россиян, уже вышедших на пенсию.

Согласно документу, все жители России, уже получающие страховую пенсию по старости, продолжат ее получать — по линиям Пенсионного фонда России и силовых ведомств это около 46,5 млн человек. Также продолжится начисление всех пенсионных и социальных выплат в соответствии с уже приобретенными льготами и правами.