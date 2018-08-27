Глава МИД ФРГ призвал Европу реагировать на санкционную политику США

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона по отношению к важнейшим экономическим партнерам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что американские власти заставляют формулировать ответы на санкционную политику.

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«Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать», — сказал Маас.

Новый пакет американских санкций против России вступил в силу в полночь по североамериканскому восточному времени (07.00 мск).

Согласно документу, США больше не будут выдавать лицензии на поставки оружия российским государственным компаниям.

Кроме того, вводится запрет на предоставление России любой помощи, кроме срочной гуманитарной или поставок еды или других сельскохозяйственных продуктов.