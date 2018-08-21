СМИ: Киев попросит МВФ о новой программе помощи на $10 млрд

Украинские власти намерены предложить МВФ принять новую программу финансовой помощи, в рамках которой Киев может получить до $10 млрд, сообщает издание «Украинские новости».

Отмечается, что миссия МВФ в начале сентября намерена приехать в Киев. Основным вопросом для обсуждения может стать продолжение сотрудничества после марта 2019 года, когда заканчивается действие текущей программы.

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Киев может попросить у МВФ предоставить новую программу помощи на три года. По данным издания, размер новой программы пока не известен, однако по предварительной неофициальной информации речь может идти о $9-10 млрд, сумме которую Киев не выбрал в рамках действующей программы.

С марта 2015 по программе EFF Украина получила от МВФ $8,7 млрд из общей суммы в $17,5 млрд.