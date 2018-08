Минфин США включил россиянина и его компанию в санкции против КНДР

Министерство финансов США опубликовало на своем сайте список санкций, которые вводятся в отношении Северной Кореи.

Среди лиц, попавших под санкции, оказался Василий Колчанов. Также в санкционный список была включена возглавляемая им компания «Профинет».

Также санкции были введены в отношении китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Co., Ltd и сингапурской Sinsms Pte., Ltd.

Ранее на сайте конгресса США был опубликован текст законопроекта об ужесточении американских санкций в отношении России. Читайте также материал «Газеты.Ru» о новом законопроекте.