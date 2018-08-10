ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по третьему энергопакету

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минэкономразвития.

В частности, организация признала неправомерными количественные ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal, включая 50%-ное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

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«Исход разбирательства для Российской Федерации по ключевым с точки зрения экономической и операционной деятельности российских поставщиков на территории ЕС положителен», — говорится в сообщении.

Ранее Россия выиграла очередной спор с Украиной в ВТО.