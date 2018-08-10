В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России

Министерство по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ оценило влияние российского продэмбарго на уровень производства, доходы и рыночные цены в сельскохозяйственной отрасли Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отраслевое влияние российских санкций на уровень производства, доходы и рыночные цены немецкой агропродовольственной промышленности в целом оценивается как очень ограниченное», — заявили в министерстве.

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Отмечается, что летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на 0,3%, а немецкой пищевой промышленности — на 0,4%.

Ранее сообщалось, что в ФТС подсчитали ущерб западных стран от российского продэмбарго.