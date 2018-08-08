Рубль обвалился до минимума 2016 года

Вечером в среду, 8 августа, курс рубля продолжил снижаться на фоне сообщений о введении новых антироссийских санкций со стороны США.

К 19.00 мск курс доллара составил 65,126 руб. и к 20.00 упал до 65,076 руб, свидетельствуют данные Московской биржи. К 20.10 мск его курс вырос до 65,2 руб. Такие же показатели российская валюта демонстрировала в ноябре 2016 года: 30 ноября торги за доллар опускались до 65,39 руб.

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Курс евро во время торгов 8 августа вырос и достиг отметки 75,512 к 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 65 руб. впервые с 11 апреля текущего года. Курс евро превысил 75 руб. впервые с 8 мая текущего года.