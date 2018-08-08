Россельхознадзор разрешил нескольким белорусским компаниям ввоз шампиньонов

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз шампиньонов в Россию для трех компаний Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор считает целесообразным сохранить введенные с 24 июля 2018 года ограничения на поставки грибов шампиньонов из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации», — заявили в Россельхознадзоре.

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Отмечается, что ограничения не будут касаться поставок компаний «Бонше», «СОВ Агро-продукт», и «Грибоедофф».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз белорусских шампиньонов.

Отмечается, что Россельхознадзор, при проведении контроля белорусских шампиньонов, обнаружил, что на некоторых упаковках продукции присутствовала польская маркировка.