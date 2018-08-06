Премьер Израиля призвал ЕС ввести санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Евросоюз ввести санкции против Ирана вслед за США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, европейские страны, которые поддерживают сдерживание Ирана, должны присоединиться к инициативе США.

Он также приветствовал решение США по санкция против Ирана.

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Нетаньяху подчеркнул, что важное решение президента США Дональда Трампа является «значимым моментом» для всего мира.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.

Заключительный набор санкций включает в себя восстановление санкций в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора и финансовых учреждений.