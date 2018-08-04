NHK: КНДР использует иностранные суда для поставок нефти

Северная Корея использует иностранные корабли для организации поставок нефти в стране в обход санкций СБ ООН. Об этом сообщает NHK со ссылкой на доклад организации.

По данным телеканала, КНДР занимается перекачкой нефти с иностранных судов в Восточно-Китайском море.

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Как отмечается, Северная Корея избегает использования собственных кораблей, так как они находятся в санкционном списке ООН.

Также в документе утверждается, что КНДР незаконно экспортирует уголь.

Ранее СМИ сообщили, что Северная Корея продолжает работу над ядерной и ракетной программой.

Как отмечалось, КНДР также нарушила запрет на вывоз текстильной продукции.