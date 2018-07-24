Рубль упал к доллару и евро после твита Трампа про выборы

Курс рубля упал к доллару и евро на фоне сообщения в твиттере президента США Дональда Трампа о том, что он опасается «вмешательства России» в новые выборы в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курсы валют начали расти около 19.10 мск. К 21.55 мск курс доллара поднялся до 63,28 рублей, евро — до 73,9 рублей.

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Ранее доллар и евро снижались.

Трамп написал, что опасается того, что Россия может «вмешаться» в американские президентские выборы 2020 года. По его словам, Россия «будет очень стараться, чтобы повлиять на предстоящие выборы».

Американский лидер подчеркнул, что «российское вмешательство» якобы связано с тем, что он ведет себя «очень жестко» в отношении России.

Россия неоднократно отрицала вмешательство в американский избирательный процесс.