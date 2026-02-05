МИД России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Бенин

МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Бенин на фоне обострившейся ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В декабре стало известно, что подразделения спецназа Франции участвовали в финальной фазе операции по подавлению государственного переворота в Бенине.

Попытка госпереворота в Бенине была пресечена местной армией. В тот же день армия Бенина получила поддержку со стороны ВВС Нигерии, которые наносили удары по выявленным целям, а также от Франции, направившей спецназ.

7 декабря в Бенине группа военных попыталась устроить госпереворот. Мятежники напали на резиденцию Талона, а позже захватили здание национальной телекомпании и заявили в эфире о создании военного комитета по восстановлению и об отстранении президента от власти. Мятеж был подавлен, 13 человек задержали. Однако лидеру, подполковнику Паскалю Тигри, удалось сбежать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России также рекомендовал воздержаться от поездок в Молдавию из-за дискриминации граждан.