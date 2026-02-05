Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

МИД России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Бенин

МИД РФ просит россиян не посещать Бенин из-за сложной ситуации в стране
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Бенин на фоне обострившейся ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В декабре стало известно, что подразделения спецназа Франции участвовали в финальной фазе операции по подавлению государственного переворота в Бенине.

Попытка госпереворота в Бенине была пресечена местной армией. В тот же день армия Бенина получила поддержку со стороны ВВС Нигерии, которые наносили удары по выявленным целям, а также от Франции, направившей спецназ.

7 декабря в Бенине группа военных попыталась устроить госпереворот. Мятежники напали на резиденцию Талона, а позже захватили здание национальной телекомпании и заявили в эфире о создании военного комитета по восстановлению и об отстранении президента от власти. Мятеж был подавлен, 13 человек задержали. Однако лидеру, подполковнику Паскалю Тигри, удалось сбежать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России также рекомендовал воздержаться от поездок в Молдавию из-за дискриминации граждан.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!