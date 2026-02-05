В Подмосковье мужчина откусил палец прохожему, который заступился за девушку

В подмосковном Щелково мужчина пытался защитить незнакомку от нападения неизвестного и остался без пальца. Об этом сообщает 360.ru .

Инцидент произошел на железнодорожном мосту, к девушке приставал неизвестный. Он прижал пострадавшую к перилам моста. Молодой человек, проходивший неподалеку, решил вмешаться.

Между мужчинами завязалась потасовка, злоумышленник откусил 29-летнему прохожему фалангу большого пальца левой руки, а также пытался выколоть глаз. Агрессора ищет полиция.

До этого житель Уссурийска напал с кулаками на сожительницу и подрался с ее сыном. 34-летний местный житель повздорил с сожительницей и сначала повредил автомобиль, принадлежащий ее матери, а затем поднял руку на саму женщину. Рядом оказался сын пострадавшей. Юноша заступился за мать, и в результате между ним и взрослым завязалась драка. На место вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали агрессивного мужчину и передали его правоохранителям.

Ранее россиянин изрезал ножом пасынка и его друга и сбежал в лес.