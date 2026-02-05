Стал известен победитель короткой программы на чемпионате России среди юношей

Фигурист Лев Лазарев стал лидером после исполнения короткой программы на чемпионате России среди юниоров, которое стартовало в Саранске.

Лазарев получил от судей 85,88 балла.

Второе место после короткой программы занял Арсений Федотов с результатом 84,46 балла. На третьей позиции расположился Алдар Самбуев, набравший 81,97 балла.

Произвольные программы на юниорском первенстве России пройдут 6 февраля.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

