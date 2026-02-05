РФ поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены реформированного Совбеза ООН

Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены реформированного Совбеза ООН. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина, опубликованном на сайте российского правительства.

«Россия подтвердила поддержку Бразилии как сильному и естественному кандидату в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН», — следует из документа.

В заявлении подчеркивается, что Россия и Бразилия согласились с необходимостью продвижения реформы Совбеза ООН для придания ему более представительного характера посредством включения развивающихся государств Латинской Америки, Азии и Африки в соответствии с реалиями многополярного мира.

Мишустин прибыл в Бразилию для участия в VIII заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

В рамках визита он также встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ранее Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение.