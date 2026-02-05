Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

РФ поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены реформированного Совбеза ООН

РФ поддержала намерение Бразилии стать членом реформированного Совбеза ООН
MFA Russia/Global Look Press

Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены реформированного Совбеза ООН. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина, опубликованном на сайте российского правительства.

«Россия подтвердила поддержку Бразилии как сильному и естественному кандидату в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН», — следует из документа.

В заявлении подчеркивается, что Россия и Бразилия согласились с необходимостью продвижения реформы Совбеза ООН для придания ему более представительного характера посредством включения развивающихся государств Латинской Америки, Азии и Африки в соответствии с реалиями многополярного мира.

Мишустин прибыл в Бразилию для участия в VIII заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

В рамках визита он также встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ранее Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!