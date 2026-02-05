Размер шрифта
Россия и Бразилия обсуждают создание прямого контейнерного маршрута

Минтранспорта: Россия обсуждает с Бразилией прямые морские перевозки контейнеров
donvictorio/Shutterstock/FOTODOM

Россия обсуждает с Бразилией возможность открытия прямого морского контейнерного маршрута, соединяющего две страны. Об этом в рамках Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству (КВУ) заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, чьи слова приводит РИА Новости.

«У нас очень неплохо развивается сотрудничество в морской сфере. За прошлый год перевезено 16 миллионов тонн грузов. Сейчас мы ведем переговоры по прямой контейнерной линии (Бразилии. – прим. ред.) с Петербургом. <...> Работа идет хорошо», — поделился министр с представителями прессы.

Кроме того, российская сторона выступила с инициативой организации прямого авиасообщения между РФ и Бразилией. Как сообщил Никитин, Россия готова предоставить бразильским авиаперевозчикам самые благоприятные условия для работы на российской территории. Конкретные сроки запуска рейсов министр не уточнил, подчеркнув, что решение зависит от готовности бразильской стороны.

Ранее РФ и Бразилия подписали договор о финансовом сотрудничестве на фоне угроз США.
 
