Мэй намерена лично проводить переговоры с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она будет лично руководить переговорами с ЕС по Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министерство по Brexit будет по-прежнему руководить подготовкой правительства к Brexit: внутренней подготовкой на случаи наличия соглашения с ЕС и его отсутствия, подготовкой всего необходимого законодательства, подготовкой к переговорам об имплементации деталей будущих отношений», — сказала Мэй.

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Уточняется, что для обеспечения поставленных задач министерство получит возможность нанять дополнительных сотрудников.

Ранее новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что существует риск, что Великобритания после выхода из Евросоюза останется без торговой сделки с союзом.