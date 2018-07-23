Центробанк повысил нормативы резервов по обязательствам банков в иностранной валюте

Банк России с 1 августа повысит на 1 п.п. нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы регулятора.

«Банк России принял решение о повышении с 1 августа 2018 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте: по обязательствам перед физическими лицами — до 7,00%; по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам — до 8,00%», — заявили в ЦБ.

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Как стало известно, данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что Центробанк намерен продолжить ужесточать регулирование валютных кредитов.