Глава минфина США рассказал о снятии санкций с «Русала»

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон рассчитывает найти приемлемое решение по снятию санкций с компании «Русал». Об этом сообщает Reuters.

По его словам, США не планируют выводить «Русал» из бизнеса.

Он также подчеркнул, что целью Вашингтона является поиск приемлемого решения в отношении «Русала».

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Ранее Мнучин заявил, что «Русал» направил в минфин США предложения, которые могут привести к снятию санкций с компании.

16 июля СМИ сообщили, что правительство России намерено поддержать попавшую под санкции компанию «Русал» за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза.