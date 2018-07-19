Путин разрешил кабмину повышать экспортные пошлины на бензин до 90%

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Документ позволит кабмину до конца текущего года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%.

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Данным правом правительство сможет воспользоваться в случае роста цен на бензин, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями.

Закон устанавливает, что ставки вывозных таможенных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов, масел смазочных, прямогонного и товарного бензина не должны превышать 90% ставки пошлины на нефть для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 августа по 31 декабря 2018 года.